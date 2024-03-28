دوري أبطال أوروبا
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3 - 0مجم 5 - 1
ن م
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T. Chawinga 27'K. Albert 70'M. Katoto 74'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

باريس سان جيرمان للسيدات v هاكين للسيداتالنتائج والإحصائيات,