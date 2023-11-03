كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 3
ن م
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M. Watters 14'F. Jalo 45' + 1'M. Durand de Gevigney 64'
شامير فينيلون 22'J. Hammond 38' (جزاء)T. Richards 81'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

بارنسلي v هورشامالنتائج والإحصائيات,