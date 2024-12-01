الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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D. Man 6'A. Haj Mohamed 53'E. Del Prato 90' + 1'
V. Castellanos 80'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

بارما v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,