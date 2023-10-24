دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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Khozhimat Erkinov 23'Azizbek Turgunbaev 27', 59'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

باختاكور v أهالالنتائج والإحصائيات,