دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
B. Riascos 18', 57'
حسان الهيدوس 37' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

باختاكور v السدالنتائج والإحصائيات,

;