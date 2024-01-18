كأس أمم إفريقيا
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4 - 2
ن م
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إيميليو نسوي لوبيز 21', 51', 61'Josete Miranda 46'
Esteban Orozco 37' (هدف عكسي)Ze Turbo 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

إيكواتوريال جوينيا v غينيا - بيساوالنتائج والإحصائيات,