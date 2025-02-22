الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
بيتو 19'عبدالله دوكوري 33'
برونو فيرنانديش 72'مانويل أوغارتي 80'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

إيفرتون v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,

;