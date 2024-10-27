الدوري الإيطالي
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4 - 4
ن م
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بيوتر زيلينسكي 15' (جزاء), 37' (جزاء)هنريك ميكيتاريان 35'دينزل دومفريس 53'
D. Vlahovic 20'T. Weah 26'K. Yildiz 71', 82'
(ش١ 3-2) (ن م 4-4)

إنتر v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,