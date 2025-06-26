كأس العالم للأندية
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2 - 0
انتهت
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فرانشيسكو بيو إسبوزيتو 72'أليساندرو باستوني 90' + 3'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

إنتر ضد ريفر بليتالنتائج والإحصائيات,