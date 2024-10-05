الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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ماركوس تورام 25', 35', 60'
دوفان إيستيبان زاباتا بانغيرا 36'N. Vlasic 86' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

إنتر v تورينوالنتائج والإحصائيات,