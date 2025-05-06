دوري أبطال أوروبا
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4 - 3المجموع 7 - 6
انتهت
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لاوتارو مارتينيز 21'هاكان تشالهان أوغلو 45' + 1' (ضربة جزاء)فرانشيسكو آتشيربي 90' + 3'دافيد فراتيسي 99'
إيريك جارسيا 54'داني أولمو 60'رافينيا 87'
(½ 2-0) (انتهت 3-3) (انتهت 4-3)

إنتر ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,