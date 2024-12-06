الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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فيديريكو ديماركو 40'نيكولو باريلا 53'ماركوس تورام 66'
ماتيو دارميان 81' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

إنتر v بارماالنتائج والإحصائيات,