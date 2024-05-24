الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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Ahmed Kalosha 69'Ahmed Amin 74'Ahmed Sabeha 90' + 6'
John Ebuka 5', 45' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 3-2)

إنبي v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,