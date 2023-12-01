الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Ahmed Amin 50'
Ghiles Guenaoui 36'Mido Gaber 90' + 3'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

إنبي v المصريالنتائج والإحصائيات,