الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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Ahmed Kalosha 29'Ziad Kamal 79' (جزاء)Mody Naser 90' + 6'
Ahmed Sabeha 48' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

إنبي v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,