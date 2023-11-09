الدوري الأوروبي
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0 - 1
ن م
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Victor Okoh Boniface 90' + 4' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

إف ك كاراباك v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,