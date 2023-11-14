دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Olivia Schough 90' + 4'
Tanja Pawollek 25'Barbara Dunst 84'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

إف سي مالمو v Eintracht Frankfurtالنتائج والإحصائيات,