دوري أبطال أوروبا
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0 - 6
ن م
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Jessica Wik 16' (هدف عكسي)Salma Paralluelo 37'Patricia Guijarro 44'Aitana Bonmati 62'Mariona Caldentey 73' (جزاء)Martina Fernandez 90' + 2'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

إف سي مالمو v برشلونهالنتائج والإحصائيات,