كأس العالم
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7 - 0
ن م
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داني أولمو 11'ماركو 21'فيران توريس 31' (جزاء), 54'جافي 74'Carlos Soler 90'ألفارو موراتا 90' + 2'
(ش١ 3-0) (ن م 7-0)

إسبانيا v كوستاريكاالنتائج والإحصائيات,