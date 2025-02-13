الدوري الأوروبي
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4 - 1
ن م
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S. Mijnans 12'T. Parrott 37' (جزاء)جوردي كلاسي 57'D. Wolfe 66'
R. Sallai 20'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

أي زد ألكمار v جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,

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