الدوري الأوروبي
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1 - 0
ن م
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لوكاس بيرجفال 18' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

أي زد ألكمار v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,