الدوري الأوروبي
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5 - 0
انتهت
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بيرتراند تراوري 14'كينيت تايلور 27'ميكا غودتس 39'بريان بروبي 61'كيان فيتز جيم 69'
(½ 3-0) (انتهت 5-0)

أياكس ضد Maccabi Tel Avivالنتائج والإحصائيات,