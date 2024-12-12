الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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بيرتراند تراوري 47'
L. Tchaouna 12'F. Dele-Bashiru 52'بيدرو رودريجيز 77'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

أياكس v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,