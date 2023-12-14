الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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تشوبا أكبوم 5', 56'Kenneth Taylor 20'
Levi Garcia 11'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

أياكس v أي إي ك أثيناالنتائج والإحصائيات,