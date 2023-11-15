دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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T. Hoekstra 34'S. Spitse 45' + 1' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

أياكس للسيدات v باريس سان جيرمان للسيداتالنتائج والإحصائيات,