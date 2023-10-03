دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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Sheraldo Becker 30', 37'
Sikou Niakate 41'بروما 51'أندري كاسترو 90' + 4'
(ش١ 2-1) (ن م 2-3)

أونيون برلين v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,