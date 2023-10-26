الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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كونستانتينوس فورتوينيس 33'Rodinei 45' + 1'
Lucas Paqueta 87'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

أولمبياكوس v وست هامالنتائج والإحصائيات,