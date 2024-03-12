دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 0مجم 2 - 1
ن م
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Young-Woo Seol 45' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

أولسان هيونداي v جيونبك هيونداي موتورزالنتائج والإحصائيات,