دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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Martin Adam 28', 73', 78'
Ryhan Stewart 41'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

أولسان هيونداي v بانكوك جلاس باثوم يونايتدالنتائج والإحصائيات,