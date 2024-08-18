الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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Rayan Raveloson 43'Lasso Coulibaly 90' + 5'
Mohamed-Ali Cho 21'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

أوكسير v نيسالنتائج والإحصائيات,