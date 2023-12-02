كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 0
ن م
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M. McGuane 11'بيلي بودين 75'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

أوكسفورد يونايتد v جريمسبيالنتائج والإحصائيات,