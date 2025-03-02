الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 3
ن م
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ايمار اوروز 26', 39'أنتي بوديمير 45' (جزاء)
دييجو لوبيز 14'U. Sadiq 32', 87'
(ش١ 3-2) (ن م 3-3)

أوساسونا v فالنسياالنتائج والإحصائيات,