الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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راؤول جارسيا 59'
S. Camello 19'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

أوساسونا v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,