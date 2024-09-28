الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 2
ن م
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A. Budimir 18', 72' (جزاء)B. Zaragoza 28'A. Bretones 85'
P. Victor 53'لامين يامال 89'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

أوساسونا v برشلونةالنتائج والإحصائيات,