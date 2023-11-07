دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 1
ن م
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Alibek Abdurakhmanov 81'
Khozhimat Erkinov 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

أهال v باختاكورالنتائج والإحصائيات,