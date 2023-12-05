دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Elman Tagayev 35'
سفيان رحيمي 13' (جزاء)Omer Atzili 32' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

أهال v العينالنتائج والإحصائيات,