كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2
ن م
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J. Stokes 10', 67'
نيل بايرن 13'باتريك مادين 46'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

ألديرشوت v ستوكبورتالنتائج والإحصائيات,