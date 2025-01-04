الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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روس باركلي 58'L. Bailey 76'
S. Mavididi 63'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

أستون فيلا v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,