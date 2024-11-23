الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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أولي واتكينز 36'روس باركلي 77'
I. Sarr 4'J. Devenny 45' + 1'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

أستون فيلا v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,