الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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ماركو 57', 89'
إنزو فرنانديز 9'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أستون فيلا v تشلسيالنتائج والإحصائيات,

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