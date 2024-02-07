كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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موسى ديابي 90' + 1'
كونور جالاجير 11'N. Jackson 21'إنزو فرنانديز 54'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

أستون فيلا v تشلسيالنتائج والإحصائيات,