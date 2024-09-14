الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
أولي واتكينز 36', 58'J. Duran 76'
D. McNeil 16'D. Calvert-Lewin 27'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

أستون فيلا v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,