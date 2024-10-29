كأس ملك إسبانيا
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1 - 4
ن م
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R. Toral 56'
J. Latasa 7'S. Ramos 28' (هدف عكسي)K. Perez 59'V. Meseguer 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

أستور سي إف v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,