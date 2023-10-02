دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Siavash Haghnazari 81'
Ali Jasim 2'Sanzhar Tursunov 48' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

أجمك v القوة الجويةالنتائج والإحصائيات,