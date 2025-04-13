الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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O. Sancet 58' (جزاء), 90' + 4'نيكو ويليامز 80'
باتي سيس 37'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

أتلتيك بيلباو v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,