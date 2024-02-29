كأس ملك إسبانيا
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3 - 0مجم 4 - 0
ن م
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إينياكي ويليامز 13'نيكو ويليامز 42'Gorka Guruzeta 61'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

أتلتيك بيلباو v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,