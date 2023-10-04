دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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ألفارو موراتا 12', 47'أنطوان جريزمان 45' + 4'
Mario Hermoso 7' (هدف عكسي)David Hancko 34'
(ش١ 2-2) (ن م 3-2)

أتلتيكو مدريد v فينوردالنتائج والإحصائيات,