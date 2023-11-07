دوري أبطال أوروبا
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6 - 0
ن م
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أنطوان جريزمان 6', 60'ألفارو موراتا 45' + 2', 76'Samuel Dias Lino 66'ساول نيغويز 84'
(ش١ 2-0) (ن م 6-0)

أتلتيكو مدريد v سيلتيكالنتائج والإحصائيات,