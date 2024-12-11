دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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جوليان ألفاريز 16'أنطوان جريزمان 42', 57'
D. Strelec 51' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

أتلتيكو مدريد v سلوفان براتيسلافاالنتائج والإحصائيات,