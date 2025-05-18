الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 1
انتهت
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جوليان ألفاريز 10', 75'روبين لو نورماند 45' + 3'أنخل كوريا 90' + 6'
بابلو فورنالس 67'
(½ 2-0) (انتهت 4-1)

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,